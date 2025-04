Zubeldía promove mudanças na escalação do São Paulo para duelo com o Ceará

O São Paulo está pronto para encarar o Ceará, neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. Zubeldía promoveu mudanças no Tricolor para o confronto.

Com um calendário recheado de partidas pela Libertadores e Brasileirão, o treinador do São Paulo optou por poupar parte dos titulares. Na última quarta-feira (23), a equipe venceu o Libertad, no Paraguai, teve pouco tempo de treino até o duelo pelo Brasileirão, e volta a entrar em campo na terça-feira (29), contra o Naútico, no Morumbis, pela Copa do Brasil

O Tricolor terá os desfalques de Alves, suspenso, além de Calleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda, que se recuperam de lesão. A formação com um time alternativo abre oportunidades para atletas que não vêm atuando regularmente, como o atacante Ryan Francisco, destaque da base e uma das promessas de gol da equipe ppara o duelo.

Zubeldía escalou o São Paulo com: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Ferraresi e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla e Luciano; Lucas Ferreira, Ferreirinha e Ryan Francisco.

Ryan Francisco será titular do São Paulo no confronto contra o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Ceará entrará em campo com: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Duelo importante no Brasileirão

Embalado por uma vitória fora de casa por 2 a 0 contra o Libertad, pela Libertadores, o Tricolor defende uma invencibilidade na atual edição do Campeonato Brasileiro. A equipe de Zubeldía soma quatro empates e um triunfo no torneio, conquistado sobre o Santos, na última rodada.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro e busca uma vitória para voltar ao top da tabela. O Ceará, adversário do Tricolor, vive grande fase na competição e está no sexto lugar, na zona de classificação para a Libertadores.