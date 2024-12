Zubeldía cita procura do São Paulo por Oscar e fala em reforços para o elenco

Após a derrota para o Botafogo por 2 x 1 pela última rodada do Brasileirão 2024, o técnico Luis Zubeldía falou de maneira direta e oficial sobre a preparação do São Paulo para a próxima temporada, a começar pela busca por reforços para o elenco.

Entre os nomes que foram vinculados ao Tricolor está o meia Oscar, que atuou por oito temporadas na China e está se despedindo do Shanghai Port. Na coletiva após a partida, o técnico admitiu conversas com o jogador e com mais um outro possível reforço ainda não revelado.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

- Falamos com o Oscar e outro jogador. Existem questões que precisamos negociar com o jogador, mas já falamos com dois jogadores que acredito que são importantes para o time - citou na entrevista.

O meio-campo é um dos setores vistos como prioridade pela diretoria do São Paulo para a próxima temporada. Em uma janela de transferências que será encara com cuidado pelo Tricolor, principalmente pela necessidade de um cuidado financeiro, o presidente Julio Casares já afirmou que será necessário ter muita cautela para não cometer um novo "erro".

O termo foi usado ao falar de contratações mais midiáticas para o clube, principalmente em setores-chave como o meio-campo. Foi o caso James Rodríguez, citado por Casares.

- Quando a gente fala em um [jogador] midiático, a gente tem que observar bem essa possibilidade, a oportunidade. Tem que casar. O Lucas foi uma contratação que teve êxito, teve sucesso e teve renovação. A do James foi uma tentativa que não correspondeu em campo. Mas se acharmos essa fórmula do jogador, com essa característica do Lucas... ele tem uma performance física, brilhou e queria voltar para o Brasil. Todos esses fatores podem acontecer - comentou.

Zubeldía fala sobre formação com três zagueiros

Na partida diante do Botafogo, Zubeldía optou por uma formação com três zagueiros, formando a linha de zaga com Alan Franco, Ruan e Sabino. Patryck Lanza e Igor Vinícius, laterais, avançaram para jogar como alas. A necessidade de reforço pôde ser refletida no jogo contra o alvinegro.

Rodrigo Nestor, que tem negociações com o Bahia para deixar o São Paulo, foi a opção para aturar o único meia por dentro. Nomes como Lucas e Luciano, que podem fazer a função por dentro, foram poupados. Ou seja, em eventuais lesões ou outros tipos de desfalque, o meio-campo são-paulino requer reforços, mesmo que o Tricolor encontre limitações financeiras.

Na coletiva o argentino comentou sobre uma possível repetição do esquema durante a temporada 2025. Zubeldía afirmou que é necessário aguardar o início da próxima temporada para definir os padrões e variações táticas do time.