Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/04/2024 - 00:23 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, vive dias difíceis no comando do Tricolor. Antes da derrota para o Fortaleza por 2 a 1, no Morumbis, na estreia do Brasileirão, o treinador recebeu vaias da torcida. Após o confronto, ouviu xingamentos de 'burro' de quem estava presente e pede sua saída do comando da equipe.

- Difícil neste momento pedir paciência para os torcedores, que em todos os jogos fazem uma festa linda no Morumbi. Ficamos chateados de não dar a resposta que gostaríamos, estrear com vitória e manter o ritmo de jogo pra sair com resultado melhor. A gente entende a chateação, porque também é a nossa. Vamos seguir trabalhando, precisamos evoluir, melhorar… Se tem um ponto positivo nesse momento que o São Paulo vive, é o torcedor - disse Carpini, após a derrota no Morumbis.

O treinador está no clube desde janeiro, e a pressão em cima de seu trabalho é cada vez mais intensa, principalmente durante as partidas em casa. Apesar disso, os jogadores demonstram apoio ao treinador até aqui.

Apesar de ter vencido a decisão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, o São Paulo não conseguiu chegar à decisão do Paulistão, já que foi eliminado em casa pelo Novorizontino, nas quartas de final.

Para parte da torcida, Carpini não consegue apresentar evolução técnica e tática mesmo com reforços nesta temporada. Além disso, o início de Libertadores não vem empolgando, o que faz a pressão em cima do treinador ficar cada vez mais quente.

