Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 22:08 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, não foi poupado na estreia do time no Brasileirão, na noite deste sábado (13), no Morumbis. Antes do jogo, grande parte da torcida presente no estádio vaiou o treinador, que não vem agradando os tricolores durante os jogos.

O treinador está no clube desde janeiro, e a pressão em cima de seu trabalho é cada vez mais intensa, principalmente durante as partidas em casa. Apesar disso, os jogadores demonstram apoio ao treinador até aqui.

Apesar de ter vencido a decisão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, o São Paulo não conseguiu chegar à decisão do Paulistão, já que foi eliminado em casa pelo Novorizontino, nas quartas de final.

Para parte da torcida, Carpini não consegue apresentar evolução técnica e tática mesmo com reforços nesta temporada. Além disso, o início de Libertadores não vem empolgando, o que faz a pressão em cima do treinador ficar cada vez mais quente.