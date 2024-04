Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 na estreia do Brasileirão, em duelo que aconteceu no Estádio do Morumbis, na noite deste sábado (13). Lucero e Machuca abriram 2 a 0 para o time cearense, enquanto André Silva diminuiu para o Tricolor. O time da casa não perdia numa estreia de Brasileirão em casa desde 2008.

O Tricolor volta a campo pelo Nacional na próxima quarta-feira (17), às 21h30, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Já o Fortaleza fará sua estreia em casa na competição no mesmo dia, às 20h, no Castelão, quando vai receber o Cruzeiro, pela segunda rodada. O repórter Rafael Oliva conta como foi o jogo: confira no vídeo abaixo!

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 FORTALEZA

BRASILEIRÃO - PRIMEIRA RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 13 de abril de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo, no Brasil

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

⚽ Gols: André Silva (São Paulo); Lucero e Machuca (Fortaleza)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Carpini)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Diego Costa, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson; Galoppo, Michel Araújo e Luciano e Calleri.

FORTALEZA (Técnico: Vojvoda)

João Ricardo; Britez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.