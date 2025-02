Wendell pode estrear? Saiba os planos do São Paulo

Wendell pode estar perto de estrear pelo São Paulo. Um dos reforços de mais peso da temporada, o jogador pode estar disponível para o jogo desta quinta-feira (13/2), contra o Velo Clube, que acontece no Mané Garrincha.

Inscrito no BID e com as regularizações em ordem, o Tricolor já havia traçado um plano para os primeiros trabalhos com o jogador. No caso, o atleta embarcou com a delegação para Brasília, onde estão desde o começo da semana, e tem participado das atividades com o restante do elenco normalmente.

Contra a Inter de Limeira, as condições físicas o impediram. Porém, Wendell treinou no dia seguinte ao jogo. Existe a possibilidade de ser relacionado e começar no banco de reservas.

Na terça-feira (11/2), enquanto os titulares contra a Inter de Limeira faziam um trabalho mais regenerativo, Wendell foi a campo com Luciano, que cumpriu suspensão no último duelo.

Wendell está no Brasil desde 3 de fevereiro. No CT da Barra Funda, Wendell está treinando sem limitações, com trabalhos físicos. O atleta não entra em campo desde o dia 20 de outubro, e por este motivo, a preocupação para a estreia do jogador.

Wendell chega como opção para a lateral-esquerda do São Paulo. Antes no Porto, assinou um acordo até o final da temporada 2027.