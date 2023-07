Welingotn atuou por 71 minutos e foi elogiado pela comissão técnica ao final do jogo. Durante a partida, ele deu 45 toques na bola, 16 passes certos, sendo um decisivo, conseguiu dois cortes, um desarme, venceu dois duelos no chão e quatro aéreos. No ataque, acertou um cruzamento e uma finalização. Após a partida, ele falou sobre o dia a dia com o técnico Dorival Júnior.