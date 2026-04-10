Veja como decisão do conselho pode afetar ex-presidente e ex-diretor do São Paulo

O Conselho Deliberativo votou nesta semana o futuro de Mara Casares e Douglas Schwartzmann do quadro de sócios do São Paulo. Expulsos de forma determinada após maioria. No mais, esta decisão não afeta somente a dupla, mas pode se arrastar para outros dois nomes da última gestão: Julio Casares, que renunciou ao cargo, e Carlos Belmonte, que deixou o posto de diretor de futebol em novembro do último ano.

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No caso do Casares, alguns conselheiros do São Paulo irão protocolar uma representação pedindo a exclusão de Julio Casares do clube. O processo seria parecido com o que acontece com Mara Casares e Douglas após as polêmicas envolvendo vendas ilegais de camarotes no Morumbis.

A proposta seria formalizar uma representação com base nos cerca de R$ 7 milhões apontados sem justificativa no balanço e nas questões envolvendo o uso de cartão corporativo. O documento seria protocolado no Conselho Deliberativo e, na sequência, encaminhado para análise da Comissão de Ética.

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No caso de Carlos Belmonte, um grupo de conselheiros do São Paulo apresentou uma representação disciplinar solicitando a exclusão do quadro associativo e possível indenização ao clube. A solicitação se baseia no estouro do orçamento destinado ao futebol profissional em 2025.

Conselho está de olho em Carlos Belmonte (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Na argumentação, o excesso ocorreu justamente na área que estava sob responsabilidade de Belmonte naquele período. O caso também deve passar pela comissão de ética.