‘Super-bandeirão’ do São Paulo vira saco de dormir em campanha social; entenda

Uma ação social do São Paulo em parceria com a patrocinadora Superbet e o Exército da Salvação transformou o "super-bandeirão" do clube em mais de dois mil sacos de dormir para a população em situação de rua. A campanha social de inverno idealizada pela casa de apostas distribuiu os itens no centro da capital paulista na noite da última sexta-feira (1).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O bandeirão foi usado no jogo entre São Paulo e Corinthians em janeiro deste ano, quando o tricolor bateu o rival pelo Campeonato Paulista. A ação, na época, celebrou os 95 anos do clube do Morumbi e cobriu todo o anel superior do estádio, ocupando uma área de 22 mil metros quadrados. A ação do "super-bandeirão" já havia sido idealizada pela casa de aposta, patrocinadora máster da equipe.

O local escolhido para distribuir as unidades foi o bairro da Liberdade, parte central da cidade, e contou com o trabalho do Exército da Salvação, uma instituição centenária que realiza trabalhos sociais para população em vulnerabilidade social em várias partes do mundo.

continua após a publicidade

Alex Fonseca, CEO da Superbet no Brasil, destacou que a ação social faz parte do trabalho da empresa e que vê como positivo uma primeiro projeto do clube se transformar ganhar um novo significado meses após o uso no estádio.

- Para a Superbet, o esporte transcende os campos e se torna uma poderosa plataforma de transformação social. O bandeirão, que começou como uma homenagem ao time e com forte conexão emocional com o público, ganha um novo capítulo ainda mais importante. Dar uma nova vida a este material icônico, convertendo o bandeirão em sacos de dormir, é a materialização da nossa missão de transformar por meio do esporte e do entretenimento. É uma honra ver essa iniciativa aquecer aqueles que mais precisam, mostrando o verdadeiro poder do futebol em impactar vidas - destacou o executivo.

continua após a publicidade

Ação visou moradores em situação de rua do centro de São Paulo. (Foto: Divulgação/Superbet)<br>

Baixas temperaturas em São Paulo

A capital paulista teve o julho mais frio da última década e acumulou diversas datas com temperaturas baixas, sete deles com mínimas ao redor de 10º C ou abaixo disso. A própria Prefeitura de São Paulo realiza intervenções em praças públicos e outros locais da cidade ações com a campanha "Baixas Temperaturas", que distribui cobertores e alimentos para a população em situação de rua.

No fim de junho, a capital teve média de 6º C e o bairro de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, chegou a registrar 0º C em parte do dia. O período de temperaturas atípicas na cidade permanece, pelo menos, até setembro, já que o inverno se estende até o dia 22 do mês.