Comecemos do começo. O momento fantástico pelo qual o torcedor passou durante a última semana, após eliminar o rival Palmeiras da Copa do Brasil com duas vitórias e atropelar o Santos com uma goleada implacável, talvez possa ter alçado o clube do Morumbi a um status ao qual ele não esteja de fato pronto. Isso é um fato? Não sei. Mas e o soberba que está ali no título? De fato, ainda não se chegou nela. Mas o que a primeira semana sem jogos depois de muito tempo mostrou foram reflexões sobre a não necessidade da chegada de reforços e luta concreta por títulos. À exaustão. Natural vindo das arquibancadas. Mas o que se viu pontualmente nos últimos dias mostrou que existia uma confiança que agora chega abalada para a semifinal contra o ainda mais rival Corinthians, em um estádio onde nunca venceu.



Ora bolas, voltemos ao primeiro parágrafo. Qual o planejamento exato da comissão técnica para esse duelo em Itaquera? Não se sabe. A escalação com qual o Tricolor iniciou o jogo em Cuiabá mostrou muito mais improvisos do que de fato uma gestão de grupo sobre quem precisaria de fato ser poupado para encarar o Corinthians, quem precisa mostrar serviço, ganhar ritmo de jogo, essas coisas...



E aí entraremos no vespeiro chamado viagem de Rafinha. O clube informou que o lateral foi autorizado a viajar à Alemanha para ser homenageado pelo Bayern de Munique neste final de semana. Se o veterano ganhou esse 'privilégio' - e aqui não usarei o espaço para fazer juízo de valo sobre o episódio -, por qual motivo nomes como Calleri, Arboleda e Luciano, que não podem acumular jogos por problemas físicos, tiveram que viajar à capital mato-grossense?



O saldo final é que o Cuiabá fez um favor ao São Paulo. O pé que começava a se levantar, foi colocado novamente no chão. E terça, talvez abalado pelo ocorrido neste sábado, veremos a volta daquele Tricolor operário que conta, acima de tudo, com a humildade como ferramenta para superar as adversidades (e a própria falta de qualidade) para colocar o clube no patamar que ele merece.