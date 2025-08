Neto faz homenagem a Ferreirinha, do São Paulo: ‘Transmito amor’

Em meio a uma aposta, referente ao número de gols de Ferreirinha, do São Paulo, na temporada, o ex-jogador Neto resolveu fazer uma homenagem ao atacante. Conforme revelado na última sexta-feira (1), durante o programa "Donos da Bola", da emissora Band", o antigo meia adotou um cachorro e chamou o animal com o nome do atleta Tricolor.

No anúncio, Neto falou que o desejo por ter um pet era antigo e ao divulgar o nome do animal citou diratamente o jogador do São Paulo. Posteriormente, a aparição na televisão aberta, o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais em um momento fofo com o cachorro, que dormia em seus braços.

- Eu falei que queria adotar um dos cachorros e adotei. Ele foi trazido hoje. Sabe como se chama um dos cachorros? Ferreirinha. Ferreirinha, até o meu cachorro tem o seu nome - brincou o apresentador, durante o programa "Donos da Bola", antes de publicar um vídeo com o pet nas redes sociais.

- Esse é o Ferreirinha. Está dormindo no meu peito. Eu transmito amor. Cara, o Ferreirinha me ama. É amor demais - disse Neto, no vídeo compartilhado na internet. Veja abaixo:

Aposta com Ferreirinha

O atacante do São Paulo foi desafiado por Neto. Durante um programa, no dia 10 de abril, o apresentador prometeu que usaria uma tanga caso o jogador marcasse dez gols na temporada atual. Na época, Ferreirinha não tinha nenhum gol marcado no ano.

Desde a aposta, o atleta entrou em uma boa fase, e nos últimos quatro meses, marcou sete gols. Agora, Ferreirinha precisa fazer apenas mais três gols em 2025 para que Neto cumpra a promessa.

O primeiro tento do atacante aconteceu no empate do São Paulo com o Allianz Lima por 2 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o camisa 11 não só quebrou o jejum de gols na temporada, como balançou a rede em duas oportunidades.

Posteriormente, Ferreirinha voltou a marcar nos dois jogos seguintes: nos empates com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, e Botafogo, por 2 a 2, no Nilton Santos. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, o jogador fez mais um, e agora, contra o Fluminense, anotou outro. Pela Copa do Brasil, contra o Athletico, o atleta balançou as redes pela sétima vez.