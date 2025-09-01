Fábio Sormani reage a possível chegada de Marcos Leonardo ao São Paulo: ‘Se exploda’
Tricolor busca contratação de atacante após lesão de André Silva
Marcos Leonardo pode está próximo de retornar ao futebol brasileiro. Recentemente, as negociações entre São Paulo e Al-Hilal, da Arábia Saudita e atual clube do atacante, se intensificaram. Diante do cenário, o jornalista Fábio Sormani reagiu ao possível retorno do jogador, fruto das categorias de base do Santos, para um rival.
O comunicador, que é declaradamente torcedor do Peixe, se mostrou contente pelo fato do jogador não está perto de retornar ao alvinegro. Sormani criticou a primeira passagem do atacante pelo Santos e questionou a revolta da torcida do clube.
- Acho um absurdo a falta de amor próprio do torcedor do Santos em lamentar a ida do Marcos Leonardo para o São Paulo. E se é verdade que o clube procurou ele, é não ter vergonha na cara. Esse cara jogou três anos no Santos, e nesse período o time brigou para não ser rebaixado - disparou o jornalista durante a programação do canal "Placar", antes de completar.
- A partida final contra o Fortaleza ele perde um gol que foi um escândalo. Quero que ele se exploda onde ele quiser. Quero ele bem longe do Santos. Não jogou bosta nenhuma aqui, no Benfica, e agora, o clube árabe tá abrindo mão dele - concluiu.
Marcos Leonardo no São Paulo?
Até o momento da publicação desta matéria, ainda não é certo a chegada do atacante ao tricolor paulista. Contudo, o interesse da diretoria do clube existe. O atacante é o principal alvo do São Paulo diante da recente lesão de André Silva.
Apesar de ter sido peça importante recentemente no clube saudita, o jogador não faz parte dos planos futuros da diretoria. Para conseguir sair do Al-Hilal, o jogador de 21 anos abriu mão do que receberia até o final deste ano, na busca de facilitar uma negociação.
A ideia do estafe do atleta é retornar ao futebol brasileiro para tentar ser destaque da campanha do São Paulo na Libertadores. A partir disso, quem sabe, também tentar cavar uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Apesar do negócio ter esquentado, o Tricolor tem somente até a próxima terça-feira (2) para dar fechar o acordo, que é quando fecha a janela de transferências. Marcos Leonardo tem vínculo com o Al-Hilal até junho de 2029 e, desde que chegou ao clube saudita, fez 49 partidas, com 29 gols marcados e três assistências.
