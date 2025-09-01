menu hamburguer
São Paulo tem trio convocado na Data Fifa; veja atletas e calendário dos jogos

Tricolor Paulista tem três jogadores convocados nesta Data Fifa

Bobadilla são paulo
imagem cameraBobadilla foi convocado para o Paraguai (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
13:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo tem um trio de jogadores convocados nesta Data Fifa. Ao todo, são três atletas que cumprirão compromissos com suas respectivas seleções. Gonzalo Tapia (Chile), Nahuel Ferraresi (Venezuela) e Damián Bobadilla (Paraguai).

Tapia é um caso curioso. O jogador chileno pode enfrentar adversários bem conhecidos do Campeonato Brasileiro. O Chile disputará dois jogos: contra a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, e diante do Uruguai, em 9 de setembro.

Recém-anunciado pelo São Paulo, Tapia ainda não é titular absoluto, mas chegou como indicação do técnico Hernán Crespo.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

No caso de Ferraresi, o atleta tem se destacado como titular na zaga tricolor. O defensor foi convocado visando os confrontos que seu país terá contra a Argentina, no dia 4 de setembro, e contra a Colômbia, no dia 9. Os jogos aconteceram na Argentina e na Venezuela, respectivamente.

(Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Damián Bobadilla foi convocado no domingo (31) pela seleção do Paraguai. O atleta enfrentará o Equador e o Paraguai. Com Crespo, também tem sido uma das estrelas do meio de campo do São Paulo.

Bobadilla
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a data dos jogos de Gonzalo Tapia

Brasil x Chile
🗓️ 04/09, às 21h30 (de Brasília)

Chile x Uruguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)

Veja a data dos jogos de Nahuel Ferraresi

Argentina x Venezuela
🗓️ 04/09, às 20h30 (de Brasília)

Venezuela x Colômbia
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)

Veja a data dos jogos de Damián Bobadilla

Paraguai x Equador
🗓️ 04/09, às 20h30 (de Brasília)

Peru x Paraguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)

