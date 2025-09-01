São Paulo tem trio convocado na Data Fifa; veja atletas e calendário dos jogos
Tricolor Paulista tem três jogadores convocados nesta Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo tem um trio de jogadores convocados nesta Data Fifa. Ao todo, são três atletas que cumprirão compromissos com suas respectivas seleções. Gonzalo Tapia (Chile), Nahuel Ferraresi (Venezuela) e Damián Bobadilla (Paraguai).
São Paulo apresenta terceira camisa manga longa; confira preço
Lance! Biz
Web resgata imagens de Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo; veja fotos
Fora de Campo
Ancelotti e identificação: o que ajuda e o que falta por Marcos Leonardo no São Paulo
São Paulo
Tapia é um caso curioso. O jogador chileno pode enfrentar adversários bem conhecidos do Campeonato Brasileiro. O Chile disputará dois jogos: contra a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, e diante do Uruguai, em 9 de setembro.
➡️ Ancelotti e identificação: o que ajuda e o que falta por Marcos Leonardo no São Paulo
Recém-anunciado pelo São Paulo, Tapia ainda não é titular absoluto, mas chegou como indicação do técnico Hernán Crespo.
No caso de Ferraresi, o atleta tem se destacado como titular na zaga tricolor. O defensor foi convocado visando os confrontos que seu país terá contra a Argentina, no dia 4 de setembro, e contra a Colômbia, no dia 9. Os jogos aconteceram na Argentina e na Venezuela, respectivamente.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Damián Bobadilla foi convocado no domingo (31) pela seleção do Paraguai. O atleta enfrentará o Equador e o Paraguai. Com Crespo, também tem sido uma das estrelas do meio de campo do São Paulo.
Veja a data dos jogos de Gonzalo Tapia
Brasil x Chile
🗓️ 04/09, às 21h30 (de Brasília)
Chile x Uruguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Veja a data dos jogos de Nahuel Ferraresi
Argentina x Venezuela
🗓️ 04/09, às 20h30 (de Brasília)
Venezuela x Colômbia
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Veja a data dos jogos de Damián Bobadilla
Paraguai x Equador
🗓️ 04/09, às 20h30 (de Brasília)
Peru x Paraguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias