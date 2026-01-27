menu hamburguer
Veja quanto o São Paulo faturou com a ida de Rodriguinho para o Bragantino

Jogador foi anunciado nesta terça-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
15:38
Rodriguinho com a camisa do Bragantino (Foto: Ari Ferreira)
Red Bull Bragantino e São Paulo oficializaram a ida de Rodriguinho. A negociação estava pendente de assinatura, o que foi destravado pelo presidente Harry Massis. Rodriguinho foi anunciado nesta terça-feira e já se despediu do Tricolor nas redes sociais.

O jogador foi negociado em definitivo. Quanto a valores, US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15,7 milhões na cotação atual). A negociação atendeu aos moldes que Rodriguinho estava buscando.

Rodriguinho, revelado na base do São Paulo, tinha contrato até 2026. O meia chegou a entrar no radar de outras equipes, como Botafogo, mas com proposta de empréstimo.

Este tipo de negociação não agradava o lado do atleta, uma vez que corria o risco dele ficar sem time no final da temporada, como apurou a reportagem.

(Foto: Ari Ferreira)
O São Paulo, por sua vez, entendia que deveria agir com cautela, já que Rodriguinho podia assinar pré-contrato no meio do ano e sair de graça. Agora, com a situação política mais alinhada, situações assim podem começar a destravar.

São Paulo tentou renovar com Rodriguinho, mas não avançou

São Paulo chegou a iniciar conversas para renovar com Rodriguinho, mas não avançaram. Com isso, o Tricolor se despede de mais um jogador neste ano, passando por um processo de reformulação no elenco. O meia era visto como um dos principais ativos de Cotia que continuam no elenco.

Revelado em Cotia, o meia chegou ao São Paulo ainda no Sub-11 e percorreu todas as etapas da base tricolor até alcançar o profissional.

Nesta temporada, voltou a balançar as redes após três anos, no duelo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No início do ano, porém, o jogador enfrentou problemas físicos no joelho, o que o afastou de algumas partidas do Campeonato Paulista e retardou sua sequência e ganho de minutagem ao longo de 2025.

Veja a despedida de Rodriguinho

