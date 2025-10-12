Após amistoso com o Chile, Tapia deve se reapresentar nesta segunda-feira ao São Paulo

O elenco do São Paulo vai se reapresentar no CT da Barra Funda na manhã desta segunda-feira (13), às 9h30 (de Brasília). Entre os jogadores, a novidade deve ficar por conta da presença de Gonzalo Tapia, que estava com o Chile no amistoso contra o Peru, na última sexta-feira (10), em Santiago, e não terá mais jogos a disputar com sua seleção.

Calleri avança em recuperação e inicia transição física no São Paulo

O jogador do São Paulo foi titular e atuou durante toda a partida na vitória por 2 a 1 contra o Peru. Portanto, sem mais compromissos com seu país, o atacante está livre para retornar ao Brasil e dar início aos trabalhos com o restante do elenco tricolor, que ganhou folga neste domingo (12).

Além de Tapia, o Tricolor teve outros dois jogadores convocados nesta Data Fifa: Bobadilla está com o Paraguai, enquanto Ferraresi foi chamado pela Venezuela. No entanto, pode ser que apenas Tapia esteja à disposição da comissão técnica de Hernán Crespo contra o Grêmio, na quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bobadilla entra em campo nesta terça-feira (14) para enfrentar a Coreia do Sul, na Ásia, enquanto a seleção de Ferraresi teve amistoso contra Belize, nos Estados Unidos, cancelado e informado pela Venezuela neste. Portanto, pode ser que o jogador se reapresente antecipadamente nesta semana também, mas ainda não foi divulgada a logística.

