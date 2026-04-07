Veja gol de Boston River x São Paulo: Bobadilla abre o placar com golaço

O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (7), contra o Boston River, do Uruguai, em Montevidéu. Aos 60 do segundo tempo, Bobadilla abriu o placar para o Tricolor com um golaço. Depois de aplicar uma bela caneta no zagueiro da equipe uruguaia, o paraguaio soltou um petardo rasteiro no canto esquerdo do goleiro.

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+ Escalação do São Paulo: equipe tem mudanças contra o Boston River pela Sul-Americana

A partida, no entanto, é extremamente prejudicada pelo vendaval que assola o estádio no Uruguai. Confira o gol de Bobadilla:

Boston River X São Paulo (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

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Texto de Izabella Giannola

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda e informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.

Com isso, algumas mudanças eram esperadas na escalação. Rafael chega no gol, enquanto a linha de defesa será formada por Cédric Soares, Alan Franco, Dória e Enzo Diaz. Vale relembrar que Arboleda não foi relacionado por conta do "sumiço" após viajar para o Equador sem dar satisfações.

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Bobadilla, Danielzinho e Cauly completam o meio de campo, enquanto Ferreirinha, André Silva e Tapia são as escolhas no ataque, seguindo o modelo de jogo proposto por Roger Machado.

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O time trata com importância a competição continental e deve dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Boston River passou por um processo de troca no comando técnico. A equipe iniciou a temporada com o argentino Israel Damonte, que foi demitido na sexta rodada do Apertura após derrota para o Racing. Para o seu lugar, foi escolhido Ignacio Ithurralde, que já havia trabalhado no clube com bons resultados.