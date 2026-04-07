Conselho aprova renovação do São Paulo com a New Balance

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a renovação do clube com a New Balance. A votação foi encerrada na tarde desta terça-feira (7).

Ao todo, foram 136 votos a favor e 91 contra. Internamente, era um desejo da diretoria aprovar. Entre os argumentos, estavam questões como marketing e números de vendas - que teriam superado a fornecedora de material esportivo antiga, a Adidas.

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No mais, alguns membros do Conselho Deliberativo levantaram outras questões. A renovação com a New Balance era tratada como algo político. Parte dos conselheiros via a proposta de renovação com a New Balance com ressalvas, apesar dos valores considerados altos, na casa de cerca de R$ 40 milhões anuais.

Um dos principais pontos de resistência era o tempo de contrato. O novo vínculo se estende até 2032, o que foi considerado longo demais por parte da oposição, que defendia aguardar o término do acordo atual, válido até o fim de 2027, para abrir uma nova concorrência no mercado.

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Outro fator que gerou preocupação foi a multa rescisória prevista, inicialmente em torno de R$ 200 milhões. Na avaliação de conselheiros, esse valor poderia limitar o clube em uma eventual troca de fornecedor no futuro.

Além das questões contratuais, o tema também foi impactado pelo cenário político interno. A renovação acabou associada à gestão de Harry Massis Júnior no momento, poderia ser ligada também a Julio Casares, em um momento de desgaste após o impeachment do ex-presidente e a rejeição de balanços financeiros.

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(Divulgação/São Paulo)

São Paulo recebeu proposta da Penalty

O Tricolor recebeu algumas sondagens da Penalty, como confirmou a reportagem. A marca brasileira apresentou uma proposta de cerca de R$ 50 milhões anuais, com bônus atrelados a metas, além do pagamento de R$ 15 milhões em luvas pela assinatura do contrato, que foi negada e não avançou.