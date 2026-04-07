menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Conselho aprova renovação do São Paulo com a New Balance

Renovação foi aprovada no Conselho

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
17:31
São Paulo e New Balance
imagem cameraContrato irá até 2032 (Foto: Divulgação/SPFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a renovação do clube com a New Balance. A votação foi encerrada na tarde desta terça-feira (7).

Ao todo, foram 136 votos a favor e 91 contra. Internamente, era um desejo da diretoria aprovar. Entre os argumentos, estavam questões como marketing e números de vendas - que teriam superado a fornecedora de material esportivo antiga, a Adidas.

continua após a publicidade

No mais, alguns membros do Conselho Deliberativo levantaram outras questões. A renovação com a New Balance era tratada como algo político. Parte dos conselheiros via a proposta de renovação com a New Balance com ressalvas, apesar dos valores considerados altos, na casa de cerca de R$ 40 milhões anuais.

Um dos principais pontos de resistência era o tempo de contrato. O novo vínculo se estende até 2032, o que foi considerado longo demais por parte da oposição, que defendia aguardar o término do acordo atual, válido até o fim de 2027, para abrir uma nova concorrência no mercado.

continua após a publicidade

Outro fator que gerou preocupação foi a multa rescisória prevista, inicialmente em torno de R$ 200 milhões. Na avaliação de conselheiros, esse valor poderia limitar o clube em uma eventual troca de fornecedor no futuro.

Além das questões contratuais, o tema também foi impactado pelo cenário político interno. A renovação acabou associada à gestão de Harry Massis Júnior no momento, poderia ser ligada também a Julio Casares, em um momento de desgaste após o impeachment do ex-presidente e a rejeição de balanços financeiros.

continua após a publicidade
(Divulgação/São Paulo)
(Divulgação/São Paulo)

São Paulo recebeu proposta da Penalty

O Tricolor recebeu algumas sondagens da Penalty, como confirmou a reportagem. A marca brasileira apresentou uma proposta de cerca de R$ 50 milhões anuais, com bônus atrelados a metas, além do pagamento de R$ 15 milhões em luvas pela assinatura do contrato, que foi negada e não avançou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias