Veja a situação do elenco do São Paulo antes do reencontro com Crespo

O São Paulo terá uma semana movimentada. A chegada de Hernán Crespo está prevista para o início da semana, enquanto a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda acontece na quinta-feira, dia 26.

Os trâmites burocráticos foram finalizados na manhã de quarta-feira (18), antes do anúncio oficial. Ainda durante as conversas que antecederam a assinatura do contrato, Crespo compartilhou com a diretoria suas ideias de jogo e as variações táticas que pretende adotar, além de discutir nomes do elenco.

Embora o São Paulo ainda pretenda se movimentar no mercado, o novo técnico tem um cenário em vista para iniciar os trabalhos. Durante o recesso para a disputa do Mundial de Clubes, alguns atletas permaneceram em tratamento no departamento médico.

Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha foram para a pausa lesionados, mas seguiram em recuperação mesmo durante o período sem jogos. A expectativa é que alguns desses nomes estejam à disposição nas primeiras partidas sob o comando de Crespo. Luiz Gustavo segue com atividades leves no gramado, ainda sem prazo de retorno, enquanto Calleri tem previsão de volta apenas para o fim do ano.

Existe uma incerteza quanto a Ruan. Com contrato de empréstimo válido até o dia 30 deste mês, o jogador ainda tem um agravante: precisará passar por uma artroscopia no joelho direito. O Tricolor trabalha junto ao Sassuolo-ITA, que é dono dos direitos econômicos do atleta, para prorrogar o vínculo por mais um ano.

Logo na sua chegada, o treinador deve lidar com algumas despedidas. Liziero deve ser uma dessas - relembrando que o jogador trabalhou com Crespo em 2021. Igor Vinícius, praticamente certo com o Santos, deve se despedir até o final do mês também.

Veja quem são os jogadores disponíveis para Crespo

Goleiros: Rafael, Jandrei, Young e Leandro Zagueiros: Arboleda, Sabino, Ferraresi e Alan Franco Laterais: Wendell, Enzo Díaz, Patryck Lanza, Cédric Soares e Maik Volantes: Alisson, Pablo Maia, Bobadilla, Luan e Negrucci Meias: Luciano e Rodriguinho Atacantes: Lucca, André Silva, Henrique, Dinenno, Lucas Ferreira e Ryan Francisco

Relação de Crespo com o São Paulo

O Tricolor tinha pressa em trazer um novo comandante e logo iniciou a procura no mercado. Crespo teve um apelo forte por ter sido essencial na conquista do Paulista de 2021, que rompeu um jejum de anos sem títulos do time, e por cumprir algumas exigências do clube. Entre elas, estar livre no mercado e com uma folha salarial condizente com a política do clube. A boa relação também influenciou, Crespo deixou o clube de "portas abertas" em 2021.

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, que terminou em outubro de 2021, Crespo somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,2%. O desempenho ofensivo mostrava consistência, com 88 gols marcados, com uma média de 1,6 por jogo. Na defesa, sofreu 49 gols, o que equivale a 0,9 por partida.