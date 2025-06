O São Paulo não tem compromissos neste domingo, dia 22 de junho. O profissional está de recesso até o dia 26 de junho. Somente as categorias de base e feminino devem se apresentar.

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha neste domingo, dia 22 de junho. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Time feminino

O time feminino do Tricolor Paulista joga neste domingo, dia 22 de junho, contra o Corinthians. A partida vale pela quarta rodada do estadual. O duelo será no estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, localizado em Santana de Parnaíba.

São Paulo feminino vive boa fase no Brasileirão e Paulistão (Foto: Aline Fiuza / São Paulo FC)

Cotia em campo

A rodada de domingo (22) terá compromissos do Sub-13, às 9h, e do Sub-14, às 10h40. Ambos enfrentam o Real Soccer, na Serra da Colina, em Ibiúna (SP). As duas categorias do Tricolor são líderes de grupo.

Além disso, jogam também o Sub-11 e Sub-12, contra o Salto, às 14h e 15h30, respectivamente, também em Ibiúna.

Social

O Ginásio G1 do clube social será palco, neste domingo (22), da 1ª fase do Troféu SP de Ginástica Rítmica – Etapa Capital. O evento reunirá atletas de diferentes faixas etárias, com disputas nas categorias Baby, Mirim, Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.

A programação tem início às 9h45, com entrada gratuita pelo Portão 13 do clube.

