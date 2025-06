O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo (22), às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Paulistão feminino 2025. A bola rola no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba, com transmissão de Max, Space, Cazé TV e Record News.

O Corinthians lidera o estadual com nove pontos e tem 100% de aproveitamento até o momento. O São Paulo, por outro lado, está na quinta colocação e tenta subir na tabela. Na última semana, as duas equipes garantiram vagas nas quartas de final do Brasileirão feminino.

Ficha do jogo SAO COR 4ª RODADA Brasileirão feminino Data e Hora Domingo, 22 de junho, às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba Árbitro Marianna Nanni Batalha Assistentes Izabele de Oliveira e Anna Beatriz Scagnolato Var Ricardo Barbieri Pereira da Silva Onde assistir

As Soberanas venceram o Red Bull Bragantino por 3 a 0 e perdeu dois clássicos diante de Santos e Palmeiras. Um dos grandes destaques do Tricolor é a meia-atacante Dudinha, convocada por Arthur Elias para a Copa América.

São Paulo vence Bragantino pelo Brasileirão feminino. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino.)

A campanha das Brabas na competição é de três vitórias em três jogos. O time de Lucas Piccinato venceu o Bragantino (4 a 0), Santos (3 a 0) e Taubaté (5 a 1). Jhonson e Vic Albuquerque são as artilheiras do Corinthians nesta temporada.

Corinthians vence Cruzeiro na última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS FEMININO - 4ª RODADA DO PAULISTÃO

🏆 Paulistão feminino - 4ª rodada

📆 Data e horário : domingo (22), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local : Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba

📺 Onde assistir: Max (streaming), Space (canal fechado), Cazé TV (Youtube) e Record News (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico Thiago Viana):

Anna Bia; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline e Dudinha; Crivelari, Isa e Day.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Vic Albuquerque, Jaqueline e Jhonson.