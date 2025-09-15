Como a passagem pela Atalanta ajudou Tolói a se adaptar rapidamente ao São Paulo?

Rafael Tolói estreou no São Paulo neste domingo, dia 14, contra o Botafogo. Titular, o jogador não entrava em campo desde maio, mas brilhou nas estatísticas e fez um bom primeiro jogo. Desde seu anúncio e seu retorno ao Brasil, voltando após se despedir do Atalanta em junho, o zagueiro estava treinando e se preparando.

Os números da estreia chamaram atenção: foram 21 ações defensivas ao longo da partida. O zagueiro registrou 8 desarmes, 7 bolas recuperadas, 5 cortes e 1 interceptação, além de se impor nos confrontos diretos: venceu 9 dos 13 duelos no chão. Os dados são do perfil "SPFC estatísticas". Mas o que justifica esta ação tão rápida neste retorno?

Tolói estreou contra o Botafogo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Tolói, Atalanta e Gasperini

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Crespo explicou: a experiência no Atalanta ajudou. Crespo costuma atuar com três zagueiros. No Atalanta, Tolói também teve algumas experiências assim. Ao explicar, o técnico citou o trabalho que o defensor fez com Gasperini.

- Estou muito contente pelo Rafael [Tolói], porque quando chegou, teve uma lesão e se recuperou. Mas acho que tudo foi muito familiar para ele. O lugar que ele já conhecia, o sistema que ele jogava na Atalanta com Gasperini. Têm muitas coisas em comum para zagueiros. Foi muito natural. Era só ver se ele aguentaria a intensidade durante os 90 minutos. Ele acabou muito cansado, mas fez muito bem. Estou muito contente por ele, muito merecido - disse Crespo.

Rafael Tolói e Gian Piero Gasperini construíram juntos uma das histórias mais marcantes do Atalanta nos últimos anos. O zagueiro brasileiro chegou ao clube em 2015, um ano antes da chegada do treinador, e logo se tornou peça fundamental do sistema defensivo. Com o trabalho Gasperini, Tolói ganhou ainda mais importância, assumindo a braçadeira de capitão a partir de 2020. Na época, o brasileiro chegou a se consolidar como uma das referências dentro do elenco.

No São Paulo, o jogador surge como uma peça importante para reforçar a zaga. Além disso, a experiência de Tolói pode ser um pilar importante pensando em lideranças dentro do elenco.