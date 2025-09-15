Entenda a meta de Rigoni para renovar com o São Paulo
Jogador estreou neste domingo contra o Botafogo
Emiliano Rigoni fez sua estreia no São Paulo neste domingo, dia 14 de setembro, contra o Botafogo. O atleta esteve em campo por 32 minutos. O Tricolor tem uma meta estabelecida no contrato para renovar de forma automática com o atleta.
O contrato de Rigoni prevê uma renovação automática em caso de 12 jogos completos com 45 minutos disputados. O atleta chegou com contrato até o final do ano. Se bater esta meta, renova.
O camisa 77 retornou ao Tricolor e foi anunciado no último dia da janela de transferências. Apresentado na última semana, já havia deixado claro que estava pronto para voltar a atuar com a camisa do time. Em uma partida discreta contra o Botafogo, o maior destaque foi uma bola na trave que conseguiu nos minutos finais do confronto.
Hernán Crespo fala sobre retorno de Rigoni
Hernán Crespo falou sobre o retorno de Emiliano Rigoni ao São Paulo. Na sua primeira passagem, chegou a trabalhar com o argentino em campo. Durante coletiva de imprensa, disse que a diretoria influenciou bastante no retorno do atleta.
- Nada, quem trouxe foi a diretoria. O mercado é com eles e a gente aceita. Já falei que sou um piloto de F1, tento dirigir da melhor forma possível - disse Crespo.
O São Paulo vira a chave e começa a pensar no planejamento para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (18), o Tricolor enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição internacional.
