menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Entenda a meta de Rigoni para renovar com o São Paulo

Jogador estreou neste domingo contra o Botafogo

imagem cameraRigoni voltou ao São Paulo com contrato até o final do ano (Foto: Reprodução/ Instagram/ @emirigonik)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 15/09/2025
10:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Emiliano Rigoni fez sua estreia no São Paulo neste domingo, dia 14 de setembro, contra o Botafogo. O atleta esteve em campo por 32 minutos. O Tricolor tem uma meta estabelecida no contrato para renovar de forma automática com o atleta.

continua após a publicidade

O contrato de Rigoni prevê uma renovação automática em caso de 12 jogos completos com 45 minutos disputados. O atleta chegou com contrato até o final do ano. Se bater esta meta, renova.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O camisa 77 retornou ao Tricolor e foi anunciado no último dia da janela de transferências. Apresentado na última semana, já havia deixado claro que estava pronto para voltar a atuar com a camisa do time. Em uma partida discreta contra o Botafogo, o maior destaque foi uma bola na trave que conseguiu nos minutos finais do confronto.

continua após a publicidade

➡️Crespo exalta grupo do São Paulo em meio a desfalques: ‘Família’

Rigoni estreou contra o Botafogo no Morumbis (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Hernán Crespo fala sobre retorno de Rigoni

Hernán Crespo falou sobre o retorno de Emiliano Rigoni ao São Paulo. Na sua primeira passagem, chegou a trabalhar com o argentino em campo. Durante coletiva de imprensa, disse que a diretoria influenciou bastante no retorno do atleta.

- Nada, quem trouxe foi a diretoria. O mercado é com eles e a gente aceita. Já falei que sou um piloto de F1, tento dirigir da melhor forma possível - disse Crespo.

continua após a publicidade

O São Paulo vira a chave e começa a pensar no planejamento para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (18), o Tricolor enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias