Meia se recupera e alivia departamento médico do São Paulo

Rodriguinho pode ser novidade para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O jogador iniciou seu processo de transição física no começo do mês e agora voltou a treinar parcialmente com o grupo. Revelado em Cotia, foi novidade no treinamento de quinta-feira (21).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador estava afastado por conta de uma lesão sofrida no joelho esquerdo há quase 40 dias. Com 21 anos, a expectativa é que Rodriguinho passe a ganhar mais espaço nessa temporada.

O meia é visto como aposta pela comissão técnica e diretoria do São Paulo. Existe uma noção que ele pode passar por um período de amadurecimento e se espelhar em jogadores do elenco com características parecidas, como Oscar.

continua após a publicidade

➡️São Paulo cobra Fifa e Conmebol com propostas de punições contra racismo

Em 2024, disputou apenas sete partidas. Nesse ano, viajou com o elenco para o período de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. Recuperado, tem chances de voltar a ser relacionado ainda na estreia do Brasileirão, que acontece no dia 29 de março, contra o Sport.

Porém, falando em departamento médico, o São Paulo tem outro problema: Lucas Moura. Com um trauma no joelho desde o jogo contra o Palmeiras, ainda não voltou a treinar com os companheiros e segue em tratamento no departamento médico.

continua após a publicidade

Rodriguinho foi revelado na base do São Paulo (Foto: Nilton Fukuda/São Paulo FC)

Até quando vai o contrato de Rodriguinho com o São Paulo?

Rodriguinho tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Nos últimos meses, chegou a ser sondado por alguns times, mas não foi negociado.