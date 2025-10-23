Cédric segue com dores e ainda é dúvida para o São Paulo; entenda a situação
Cédric não participou do treino nesta quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (23), o São Paulo abriu o aquecimento e parte do treino técnico para a imprensa. A atividade, por sua vez, não contou com a presença de Cédric Soares.
Com uma fratura no pé, o lateral-direito segue com dores. Se no treino de sexta-feira, o último antes do jogo contra o Bahia, estiver sem nenhum quadro de dor, aí pode voltar a ser relacionado. No momento, é algo mais remoto.
Para repor, o Tricolor tem duas opções: Maílton e Maik. Maílton foi titular contra o Grêmio. Maik, revelado em Cotia, treinou normalmente com o restante do elenco e também está ganhando a confiança de Hernán Crespo. Existe a chance de um novo boletim médico ser divulgado também, atualizando a situação dos jogadores.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6; veja situação
O São Paulo está bastante focado para o jogo contra o Bahia, que acontece no sábado, dia 25. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.
➡️Ataque no DM: veja os principais finalizadores do São Paulo em 2025
A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.
Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.
O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.
- Matéria
- Mais Notícias