São Paulo

Cédric segue com dores e ainda é dúvida para o São Paulo; entenda a situação

Cédric não participou do treino nesta quinta-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
11:12
  • Matéria
  Mais Notícias

Nesta quinta-feira (23), o São Paulo abriu o aquecimento e parte do treino técnico para a imprensa. A atividade, por sua vez, não contou com a presença de Cédric Soares.

Com uma fratura no pé, o lateral-direito segue com dores. Se no treino de sexta-feira, o último antes do jogo contra o Bahia, estiver sem nenhum quadro de dor, aí pode voltar a ser relacionado. No momento, é algo mais remoto.

Para repor, o Tricolor tem duas opções: Maílton e Maik. Maílton foi titular contra o Grêmio. Maik, revelado em Cotia, treinou normalmente com o restante do elenco e também está ganhando a confiança de Hernán Crespo. Existe a chance de um novo boletim médico ser divulgado também, atualizando a situação dos jogadores.

Cédric Soares São Paulo
Cédric Soares é dúvida para o final de semana (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6; veja situação

O São Paulo está bastante focado para o jogo contra o Bahia, que acontece no sábado, dia 25. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.

A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.

Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.

O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.

