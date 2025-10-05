Torcida do São Paulo protesta contra diretoria e jogadores após derrota em clássico

Minutos após o São Paulo perder para o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo, a torcida do Tricolor se posicionou na frente do estádio do Morumbis e começou a protestar tanto contra a diretoria quanto contra os jogadores.

Aproximadamente 200 tricolores se deslocaram para frente do estádio. A Polícia Militar precisou armar uma barricada com grades para impedir que os torcedores impedissem a entrada e saída de carros e ônibus do local. Uma faixa foi estendida onde lia-se “Fora Casares” e “Fora Belmonte”.

Além de ofender o presidente Julio Casares e o diretor de futebol, Carlos Belmonte, a torcida apontou sua mira para o elenco são-paulino, chamado de “amarelão” e “pipoqueiro”. Os torcedores também cobraram raça ao cantar que têm “saudade de quando o São Paulo jogava com vontade.

É o segundo protesto da torcida tricolor em menos de uma semana. Na última segunda-feira, antes do jogo contra o Ceará, os torcedores organizaram um protesto com caixões e faixas em que pediam transparência, voto para os sócios-torcedores nas eleições do clube e também questionando as finanças e negociações envolvendo a base e o centro de treinamento de Cotia.

Os protestos são pela fase do time, que tem uma vitória nos últimos cinco jogos, com direito a ser eliminado da Libertadores, em casa, nas quartas de final, pela LDU.

Com a derrota, o São Paulo estaciona nos 38 pontos, foi ultrapassado pelo Fluminense e caiu para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, ficando mais longe da zona de classificação para a Libertadores do próximo ano.