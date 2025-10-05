Hernán Crespo detonou a arbitragem após a derrota do Palmeiras em clássico contra o São Paulo no jogo que aconteceu no Morumbis. A revolta foi a respeito a ausência da marcação de uma penalidade após Gonzalo Tapia ser derrubado na área por Allan. Além disso, ausência de critério também foi algo citado.

continua após a publicidade

No momento do lance, o São Paulo estava vencendo por 2 a 0. O Tricolor viu o placar virar e saiu derrotado por 3 a 2, com um time claramente incomodado em campo. Crespo deixou claro que, enxergou que foi algo "escandaloso" e que nunca viu algo parecido com arbitragem em toda sua carreira.

- Pessoalmente, nunca vivi algo igual de tão escandaloso como hoje. Tenho 32 anos de futebol, como jogador e técnico. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tão evidente. Tenho o maior respeito pelo Palmeiras e pela qualidade dos jogadores, dito isso, foi escandaloso o que passou. Nunca vi nada igual. Sim, podemos melhorar coisas… como sempre. Podemos marcar melhor, sim, não tenho dúvidas. Mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não posso crer. Foi tão evidente o que passou que eu não posso crer no que aconteceu - disparou.

continua após a publicidade

- Mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não consigo acreditar. Foi algo tão grande e tão evidente que realmente me custa crer no que aconteceu - completou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Crespo tratou arbitragem em clássico como escandalosa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Entenda as polêmicas em clássico contra o Palmeiras

Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área do Palmeiras, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho. A decisão não passou pela arbitragem de vídeo.

continua após a publicidade

➡️De virada e em jogo polêmico, Palmeiras vence o São Paulo no Morumbis

Existiu também uma situação envolvendo uma ausência de um cartão vermelho para Andreas Pereira. A sola da chuteira de Andreas Pereira sobrou na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.