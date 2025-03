Escalações de São Paulo x Novorizontino: Zubeldía mantém três zagueiros

São Paulo e Novorizontino se enfrentam na noite desta segunda-feira (3), às 20h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no MorumBis. E os dois técnicos já confirmaram as escalações das equipes para o duelo, que vale vaga na semifinal do Paulistão.

continua após a publicidade

➡️ Atletas do São Paulo estudam adversário com vídeo durante o treino

O grande dilema de Luis Zubeldía estava entre escalar o Tricolor com três zagueiros ou com uma linha de quatro defensores e o quarteto de ataque formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri.

Luciano perdeu a vaga para a manutenção do sistema com três defensores. Ferraresi será o zagueiro extra. Na direita, Cédric Soares ganhou a posição de Igor Vinícius. Já no meio de campo, Marcos Antônio superou Bobadilla e será titular. O ataque terá uma dupla formada por Calleri e Lucas.

continua após a publicidade

Assim, Zubeldía escalou o São Paulo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.

No Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com César Martins, Lucca e Vitinho, machucados, e Adriano Bispo, suspenso.

Assim, o time do interior vai a campo com: Airton Michellon; Rafael Donato, Patrick e César Martins; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo e Patrick Brey; Léo Natel e Robson.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo desta segunda-feira marca o reencontro do Tricolor com seu algoz no Paulistão do ano passado. O Novorizontino eliminou o São Paulo, no MorumBis, após empate no tempo normal.