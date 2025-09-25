Torcida do São Paulo crava quem será o herói da classificação na Libertadores

A torcida do São Paulo está confiante na classificação do São Paulo na Copa Libertadores. A reportagem do Lance! esteve presente nas ruas e no entorno do estádio do Morumbis nesta quinta-feira (25) e conversou com alguns são-paulinos que já estavam a postos para a decisão contra a LDU horas antes. Entre os cotados como heróis da partida, um nome foi certeiro: Luciano.

continua após a publicidade

No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 em Quito. Para se classificar sem precisar dos pênaltis, precisa vencer com três gols de vantagem. Se vencer com dois, terá chance de determinar nas penalidades.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Minha expectativa é a melhor possível, 4 a 1 para o São Paulo. Lucas vai entrar no segundo tempo e aí deixa o restante para o Luciano - disse um torcedor.

continua após a publicidade

Sobre Lucas Moura, o jogador retorna após um período de tratamento no joelho e começa a partida no banco de reservas.

- Acho que vai ser 2 a 0, gol do Luciano. Estou confiante - comentou outro entrevistado pelo Lance!.

- Espero que 4 a 0. Luciano e com Maílton sendo o Cicinho da noite - brincou outro.

Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, em um triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

Torcida do São Paulo faz grande festa antes de jogo contra a LDU (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como chega o São Paulo?

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar a LDU na decisão das quartas de final da Copa Libertadores. A partida começa às 19h (de Brasília), no MorumBIS. Entre as principais novidades, está a presença de Lucas Moura entre os relacionados.

continua após a publicidade

O São Paulo vai a campo com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz; Luciano e Ferreirinha