São Paulo encerra preparação para clássico com retornos; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras com boas notícias. O time fez um último treino neste sábado (4) com as presenças de Alan Franco e Ferraresi e o meia-atacante Lucas Moura.

O trio participou de toda a atividade e deve ser opção contra o Palmeiras neste domingo (5). Alan Franco havia apresentado uma sobrecarga muscular na região anterior da coxa direita e ficou fora contra o Fortaleza. Ferraresi, por sua vez, foi desfalque em três jogos com uma lesão no adutor. Lucas Moura também foi preservado na última rodada.

Além dos três, Arboleda também volta. O equatoriano estava suspenso na última rodada, o que forçou Hernán Crespo a improvisar uma zaga com Sabino, Negrucci e Luiz Gustavo. Com os retornos na defesa, a situação no setor deve ficar mais tranquila.

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo fez uma última preparação antes do Choque-Rei começando com uma atividade de aquecimento. Após esta etapa, foram aplicados exercícios de fundamentos técnicos, além de um trabalho focado em posse de bola e um jogo em campo reduzido. Na sequência, alguns jogadores ainda ensaiaram finalizações.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Morumbis.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que resultaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.

Provável escalação do São Paulo

Um provável time para enfrentar o Palmeiras pode ser formado por Rafael, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano.