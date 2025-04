Tironi no Lance!: Os 15 minutos que trouxeram de volta a pressão sobre Zubeldía

No papo com Tironi no Lance! de hoje: Quinze minutos de apagão transformaram o que seria uma noite de festa numa noite amarga no Morumbis. Depois de um ótimo primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 no placar, o São Paulo fez um segundo tempo muito abaixo e deixou o fraco Alianza Lima empatar o jogo pela Libertadores.

Os primeiros 45 minutos, com dois gols de Ferreirinha, pavimentaram o caminho para a torcida selar de vez as pazes com o técnico Luis Zubeldia. Quinze minutos de pane no segundo mergulharam de novo o

trabalho do treinador na incerteza.

Ferreirinha, o grande nome do primeiro tempo, saiu de campo no meio da segunda etapa, já cansado. Em tese, a mudança não deveria mudar opadrão tático do time que, antes da saída do ponta, teve chances de fazer o terceiro gol e esperar o jogo acabar para a festa.

Papo com Tironi no Lance! analisa empate amargo entre São Paulo e Alianza Lima (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Mas Ferreirinha foi substituído por Wendell, que entrou confuso no posicionamento e na primeira bola pelo seu setor o Alianza Lima diminuiu o placar.

Os 14 minutos seguintes a isso o São Paulo foi pressionado, bombardeado com cruzamentos dentro da sua área, perdeu o controle do meio-campo, foi incapaz de segurar a bola no ataque, desperdiçou alguns contra-ataques e acabou castigado com um golaço de empate.

Zubeldía ainda tentou mexer no time, fez mais substituições e voltou a ter chance de voltar à frente no marcador. Mas foi tarde demais. Para efeito de classificação, o resultado é ruim, mas não trágico. O São Paulo é o segundo colocado do grupo ainda.

Mas o maior prejuízo veio da arquibancada. Zubeldía havia conseguido a duras penas reconquistar em parte o apoio da torcida. No apito final, muitas vaias foram ouvidas no Morumbis. Por conta de 15 péssimos minutos, o treinador está de novo por um fio.