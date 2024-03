Carpini provocou torcida do Ituano (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 19:08 • São Paulo (SP)

O São Paulo avançou ao mata-mata do Paulistão após derrotar o Ituano por 3 a 2, neste domingo (10), e o técnico Thiago Carpini provocou a torcida adversária.

Após o gol marcado por Lucas de pênalti, nos últimos minutos do jogo, o treinador fez gestos para o ouvido, ironizando para "escutar mais" os gritos das arquibancadas. Depois, ele comemorou efusivamente com os jogadores tricolores no banco de reservas.

CLASSIFICAÇÃO NO SUFOCO

São Paulo e Ituano sofreram com o gramado encharcado e tiveram dificuldades para jogar com a bola no chão. No primeiro tempo, o Tricolor saiu em vantagem com Ferreirinha, mas José Carlos empatou. Até então, com a combinação de resultados de Novorizontino e São Bernardo, a equipe da capital estava fora da zona de classificação.

Na reta final da primeira etapa, Luciano ampliou e deu maior tranquilidade ao São Paulo contra o Ituano. Depois do intervalo, a partida ficou equilibrada e tensa. O Tricolor sofreu o empate na reta final e, por alguns minutos, estava eliminado do Paulistão. Até que, no "apagar das luzes", Juan sofreu pênalti, e Lucas Moura converteu.

Carpini provocou a torcida do Ituano durante duelo contra o São Paulo (Foto: Reprodução)

COMBINAÇÃO DE RESULTADOS

O São Paulo dependia apenas de si para avançar no Paulistão. Mesmo com as vitórias de Novorizontino e São Bernardo, o Tricolor garantiu a primeira colocação do grupo pelo triunfo conquistado sobre o Ituano.

