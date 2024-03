Ferreirinha marcou o primeiro gol do Tricolor (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 10/03/2024 - 18:11 • Itu (SP)

O São Paulo venceu o Ituano por 3 a 2 neste domingo (10), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A partida valeu pela 12ª rodada do Paulistão, e os gols foram marcados por Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e José Carlos (2).



O Tricolor dependia apenas de si para se classificar à próxima fase do Estadual. Com a vitória, o time comandado por Thiago Carpini garantiu vaga no mata-mata, avançando na primeira colocação do grupo. O Galo de Itu acabou rebaixado para a Série A2.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

São Paulo e Ituano sofreram com o gramado encharcado e tiveram dificuldades para jogar com a bola no chão. No primeiro tempo, o Tricolor saiu em vantagem com Ferreirinha, mas José Carlos empatou. Até então, com a combinação de resultados de Novorizontino e São Bernardo, a equipe da capital estava fora da zona de classificação.

Na reta final da primeira etapa, Luciano ampliou e deu maior tranquilidade ao São Paulo contra o Ituano. Depois do intervalo, a partida ficou equilibrada e tensa. O Tricolor sofreu o empate na reta final e, por alguns minutos, estava eliminado do Paulistão. Até que, no "apagar das luzes", Juan sofreu pênalti, e Lucas Moura converteu. Sufoco!

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

As quartas de final estão marcadas para domingo (17), e o São Paulo jogará contra o Novorizontino, no Morumbi.

Calleri, em São Paulo x Ituano (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

Ituano 2 x 3 São Paulo - Paulistão

12ª rodada - Primeira fase

🗓️ Data e horário: domingo, 10 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

🟨 Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza (auxiliares); Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR).

🟨 Cartões amarelos: Thonny Anderson (Ituano); Diego Costa (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Bruno Alves (Ituano)

⚽ Gols: José Carlos (Ituano); Ferreirinha, Luciano e Lucas Moura (São Paulo)

⚽ ESCALAÇÕES

ITUANO

Jefferson Paulino; Léo Duarte, Léo Oliveira (Bruno Alves), Marcelo e Marlon; Miqueias, Eduardo Person (João Vialle) e Vitão (Salatiel); Vinícius Paiva (José Aldo), Pablo Diogo (Thonny Anderson) e José Carlos. Técnico: Alberto Valentim.

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinicius (Rafinha), Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson e Bobadilla (Michel Araújo); Lucas Moura, Luciano (Diego Costa) e Ferreira (James Rodríguez); Calleri (Juan). Técnico: Thiago Carpini