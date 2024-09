Técnico do São Paulo fala sobre final: ‘Contra o Corinthians, ou você mata ou você morre’

Aline Milene, Dudinha e Thiago Viana falaram com a imprensa nesta sexta-feira (Foto: Mariene Ribeiro/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 16:29 • São Paulo (SP)

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (22), às 10h (de Brasília), pelo segundo jogo da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química Arena. Na primeira partida, o Soberano perdeu por 3 a 1 para o Timão, no Morumbis.

Em coletiva nesta sexta-feira (20), representantes de São Paulo e Corinthians falaram sobre a expectativa para o jogo decisivo do Brasileirão. Pelo Tricolor, as atletas Aline Milene e Dudinha, e o técnico Thiago Viana, responderam perguntas sobre a final.

O técnico Thiago Viana falou sobre o confronto contra o Corinthians, sendo um desafio inédito para o futebol feminino em 2024.

— É o maior desafio da nossa temporada, porque vamos ter que fazer o que nenhuma equipe fez: vencer Corinthians ne Neo Química Arena, ainda mais por 2 gols de diferença. Contra elas, ou você mata ou você morre, porque dificlmente elas vão deixar de concluir alguma oportunidade. Você pode ver a recuperção contra o Palmeiras na semifinal, fazendo 3 gols em 10 minutos. A parte final do jogo delas é muito forte — disse Thiago.

O técnico não deixou de enaltecer a equipe e o projeto do São Paulo no futebol feminino. Ele falou sobre o modelo esportivo do clube, com a mescla de jogadoras experientes e da base.

— Desde a base, a gente trabalha com a filosofia da melhoria contínua. Nesta temporada, queríamos evoluir para chegar em lugares maiores. Conseguimios conquistar a vaga na Libertadores, que era nosso maior objetivo. Sempre com essa mescla de jogadores com maior rodagem e as da base, que têm a cara do nosso projeto. Ficamos muito contentes com o desempenho das meninas, por isso temos paciência e confiamos muitos nelas — respondeu o treinador, que também começou na base do clube paulista.

Por último, comentou sobre a chance de jogar na Neo Química Arena e o apoio da torcida soberana.

— A gente espera, torce e trabalha por essa situação. Quanto mais a gente jogar lá, mais a gente se adapta. A gente agradece muito o apoio da torcida independente do placar. A maioria entende o crescimento do projeto. A torcida ficou e apoiou, deixando a impressão que vai estar com a gente. Vamos fazer de tudo para honrar o São Paulo.

Representando o campo, as jogadoras Dudinha e Aline Milene falaram sobre a oportunidade de fazer história pelo clube.

— Estou muito feliz. Já fui campeã contra elas na base, quero viver isso de novo. A gente estuda o adversário para isso. Eu procuro ver os vídeos das laterais e zagueiras, mas eu confio muito em mim e no meu potencial — disse Dudinha, de 19 anos.

— Para mim, a representatividade é muito grande. Nós, como mulheres, podemos jogar em um dos maiores estádios do Brasil. Nós merecemos e batalhamos para ter essa oportunidade. A torcida estando lá com 28 mil pessoas foi inesquecível. Precisamos dos espaços e fiquei muito feliz de disputar uma das finais no Morumbis — disse a meia de 30 anos.

— É minha segunda final de brasileiro contra o Corinthians. Tenho ambição de estar na final, reveter o placar e ser camepã. Vamos tentar fazer o sonho da Dudinha e de todo grupo se realizar. Em 2019, era o time dos recordes do Corinthians e vencemos [pela Ferroviária]. Quero trazer isso para esse grupo — completou Aline.