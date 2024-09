Morumbis: a casa do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 03:30 • São Paulo (SP)

Na quarta-feira (18), Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0 a partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Agora, o Tricolor tem sequência importante, que pode definir o restante da temporada do clube paulista.

➡️ Após segurar o Botafogo, São Paulo segue com a melhor defesa da Libertadores 2024

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo está participando de duas competições: Brasileirão e Libertadores. Até o final do mês de setembro, o time vai jogar nos dois próximos domingos, contra Internacional (22) e Corinthians (29). Na competição continental, o Soberano enfrenta o Botafogo pelapartida de volta, na quarta-feira (25). Os três jogos vão ser realizados na casa do clube.

Em 2024, o São Paulo tem 27 jogos no Morumbis e 63% de aproveitamento no estádio. Ao todo, são 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas, além de 40 gols marcados e 16 sofridos.

Camisa New Balance São Paulo II 2024 Camisa New Balance São Paulo II 2024 Todos os tamanhos na FutFanatics! A partir de R$ 349,90

O São Paulo também registra uma das melhores médias de público do futebol brasileiro no ano. Após o fim do primeiro turno do Brasileirão, o clube teve a segunda melhor média de público pagante da competição, com mais de 43 mil torcedores por partida. A partida contra o Nacional pela Libertadores, por exemplo, foi responsável pelo maior público do estádio no ano até o momento, com um total de 60.032 torcedores.

Mesmo com pressão do Botafogo na ida, o São Paulo segue vivo na Libertadores, além de manter a quinta posição no Brasileirão, com 44 pontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo