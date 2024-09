Mãe de presidente de gigante do futebol brasileiro morre aos 96 anos

Maria Pereira Casares, mãe de Julio Casares (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro

Maria Pereira Casares, mãe de Julio Casares, presidente do São Paulo, faleceu na capital paulista na última quarta-feira (19) aos 96 anos. Estava internada no Hospital Sírio Libanês há mais de um ano. A notícia foi divulgada poucas horas após o tão comemorado empate de 0 a 0 do São Paulo com o Botafogo, pela Copa do Brasil. O clube tricolor vive mais um luto em 2024. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Em tom de despedida, Julio Casares deixou uma homenagem para a mãe na conta do Instagram. Leia;

"É difícil escolher palavras para esse momento. Além de nos darem a dádiva da vida, nossos pais são sempre os primeiros e mais importantes exemplos que temos. No meu caso, fui agraciado por ser filho de duas pessoas tão especiais. Maria Pereira Casares, aos 96, nos deixou exatamente no dia de um jogo tão importante. Nascida em 1928, ela me ensinou a andar, falar, entender as pessoas, ter valores e até a ser são-paulino. O amor dela pelo Tricolor era emocionante. No ano passado, mesmo no hospital, ela me falou que seríamos campeões da Copa do Brasil. Mãe, agora chegou o momento de lhe dizer adeus. Até um dia, quando formos no reencontrar ao lado de Deus."

Julio Casares, o atual presidente do São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na quarta-feira (18), Botafogo e São Paulo empataram por 0 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (25), às 21h30m (de Brasília), no Morumbis. Quem vencer, garante a vaga nas semifinais da Libertadores. Em caso de novo empate nos 90 minutos regulamentares, a decisão será na disputa por pênaltis.