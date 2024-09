Bruxa solta! Atacantes do São Paulo têm queda de rendimento nas competições

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 20/09/2024 - 05:10 • São Paulo (SP)

Se tem um setor que o São Paulo viu seu rendimento cair, certamente foi o ofensivo. Isso porque os principais nomes titulares da equipe de Luis Zubeldía não vivem boa fase e têm encontrado dificuldades para balançar as redes nas competições que o Tricolor disputa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os quatro jogadores considerados titulares são Lucas Moura, Luciano, Calleri e Ferreirinha. Este último, no entanto, tem uma lesão do tendão do quadríceps da coxa esquerda, sofrida no dia 18 de agosto, durante o Choque-Rei. O clube não divulgou o prazo de retorno, mas o Lance! apurou que seria de 12 semanas, ou seja, ainda distante de retornar.

Outro jogador que era peça certa entre os 11 atletas titulares é Luciano. O camisa 10 é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 14 gols, mas teve um queda brusca de rendimento e acabou perdendo a vaga para o jovem William Gomes, que vem se destacando.

Lucas Moura, ídolo da torcida tricolor, mantém sua vaga intacta na equipe, mas também não está em seus melhores dias, assim como seus companheiros de ataque. E, por fim, Calleri. O argentino tem faro de gol, mas vem sofrendo com a seca recentemente. Nos últimos 11 jogos que disputou, balançou as redes apenas três vezes.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Calleri balançou as redes adversárias nas vitórias do São Paulo sobre Goiás (2 a 0), pela Copa do Brasil, Flamengo (1 a 0), pelo Brasileirão, e Nacional-URU (2 a 0), pela Libertadores, último duelo em que o argentino marcou, no dia 22 de agosto, no Morumbis.

Nos últimos três jogos de mata-mata, contra Atlético-MG (ida e volta), pela Copa do Brasil, e Botafogo (ida), pela Libertadores, o Tricolor não marcou nenhum gol. Pelo Brasileirão, nos últimos 10 jogos, o time marcou nove gols.