Luciano lamenta erros do São Paulo na Libertadores: ‘Não posso perder esse tipo de gol’

O São Paulo perdeu para a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Bryan Ramírez e Michael Estrada marcaram para os equatorianos e construíram a vantagem para a decisão no Brasil. Luciano lamentou os erros da equipe e afirmou que ele mesmo não pode falhar em momentos decisivos, como aconteceu diante da LDU.

continua após a publicidade

— Não posso perder esse tipo de gol em uma fase final assim. Um jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria no jogo de volta. Estava pensando nisso, que quando tiver essas chances, tenho de concluir em gol, infelizmente hoje não aconteceu, trabalhar para que na quinta-feira os gols possam sair e a gente saia classificado — lamentou o camisa 10.

Rafael abre o jogo após derrota do São Paulo contra a LDU: ‘Dói’

O revés encerrou uma série invicta de 17 partidas do Tricolor na Libertadores, a mais longa de sua história no torneio. A última derrota havia ocorrido em 4 de abril de 2024, diante do Talleres, na Argentina.

continua após a publicidade

— A gente começou bem o jogo, no segundo tempo a gente controlou também, a gente pode evitar esse tipo de gol, ver o que a gente errou, ver o que pode acertar, no jogo do MorumBis, com apoio do nosso torcedor, se deus quiser reverter esse placar — projetou Luciano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no MorumBis. Antes, o São Paulo enfrenta o Santos no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Quem avançar de São Paulo x LDU enfrentará o vencedor de Palmeiras x River Plate. No primeiro duelo do outro confronto, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Monumental de Núñez e decidirá a classificação no Allianz Parque, na quarta-feira.