A situação cardíaca de Oscar tornou-se um dos temas mais comentados do futebol nesta semana. O jogador do São Paulo segue internado após apresentar um quadro de intercorrência cardíaca na terça-feira, dia 11. O Lance! ouviu médicos e especialistas para explicar possíveis causas e sintomas de episódios desse tipo.

Durante um teste de bicicleta, o atleta sofreu uma intercorrência com alterações cardiológicas e ficou inconsciente por alguns segundos. Foi encaminhado de ambulância ao hospital. No Dia Nacional de Conscientização da Arritmia Cardíaca, a reportagem conversou com o cardiologista Alexsandro Fagundes, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para detalhar como esses diagnósticos costumam ocorrer.

— O diagnóstico de uma arritmia pode aparecer no eletrocardiograma ou em qualquer exame que monitore o paciente por mais tempo, registrando o ritmo do coração por 24 horas. Em alguns casos, até dispositivos como smartwatches e smartphones ajudam a identificar alterações do ritmo cardíaco — explicou o médico.

E no caso de jogadores de futebol?

Mesmo que problemas cardíacos sejam comuns, no caso de jogadores profissionais outros fatores podem estar envolvidos. No caso específico de Oscar, trata-se de um atleta experiente, de 34 anos. Segundo o Dr. Alexsandro Fagundes, cada situação deve ser avaliada individualmente, mas ele explicou o que pode causar intercorrências como essa.

— No caso de um jogador de futebol, pode acontecer como com qualquer pessoa. Ele pode ter uma doença congênita, uma inflamação no coração, uma condição adquirida pelo uso de alguma medicação, hipertensão ou outras causas que afetem o coração ou sua estrutura. Em um jogador de 34 anos, isso depende do tipo de arritmia detectada, mas, como houve desmaio e síncope, se realmente for uma arritmia associada ao episódio, é algo preocupante e pode limitar a capacidade de ele seguir atuando — esclareceu o doutor.

Enquanto isso, o Dr. Leandro Costa, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ressaltou que esse tipo de problema pode atingir inclusive pessoas com vida esportiva ativa, como Oscar.

— Há uma percepção equivocada de que apenas pessoas idosas ou com doenças cardíacas conhecidas estão em risco. Mas a verdade é que arritmias podem acometer qualquer pessoa, inclusive atletas amadores e corredores de rua. O impacto social é enorme quando eventos como esses acontecem em indivíduos jovens — explicou Leandro.

Oscar segue internado após problema no coração (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como funciona a recuperação de problemas cardíacos?

No caso de Oscar, o Lance! apurou que o jogador segue internado no Einstein Hospital Israelita. Segundo confirmou a reportagem, ainda sem previsão de alta, deve passar por mais exames.

Em um panorama geral, sem entrar no caso específico de Oscar, tudo depende da gravidade e de possíveis sequelas.

— A recuperação vai depender do diagnóstico, da recorrência dos episódios e de existir ou não algum defeito grave no coração que permita ao tratamento restaurar as atividades dele. Às vezes pode haver um problema mais sério que requeira marcapasso, desfibrilador, cirurgia ou até ablação por cateter. Tratamento, prognóstico, orientações e conduta variam conforme a arritmia detectada, mas é possível que haja algo mais sério, já que ele desmaiou durante o esforço, no teste — destacou Alexsandro Fagundes.

As atualizações e detalhes do quadro do meia também terão o respaldo da família e do próprio jogador antes da divulgação. O São Paulo também está acompanhando a situação do atleta de perto, tendo parceria com o hospital.