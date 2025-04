Show de Thiaguinho altera data de Botafogo x São Paulo no Nilton Santos

A CBF confirmou nesta terça-feira (8) a mudança na data da partida entre Botafogo e São Paulo, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que seria disputado na quinta-feira (17), foi antecipado para quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O pedido de alteração partiu do próprio Botafogo, já que o estádio receberá no sábado (19) o show "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. A produção do evento exigiu que o estádio estivesse disponível com antecedência para a montagem da estrutura, o que inviabilizaria a realização da partida na data inicialmente prevista.

Para que a mudança fosse autorizada, foi necessária a aprovação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, já que dois jogos acontecerão na cidade no mesmo dia. Além do confronto entre Botafogo e São Paulo no Nilton Santos, o Flamengo enfrenta o Juventude às 21h30, no Maracanã. Com o aval da segurança pública, a CBF oficializou a antecipação.

Antes do embate com o São Paulo, o Botafogo encara dois compromissos importantes: nesta terça-feira (8), enfrenta o Carabobo, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores, também no Nilton Santos. No sábado (12), viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão.

Já o Tricolor enfrenta o Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores, na quinta-feira (10), e no fim de semana recebe o Cruzeiro, no domingo (13), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro.

