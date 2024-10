Zubeldía defende planejamento do São Paulo no Brasileirão

Zubeldía durante partida entre São Paulo e Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 02:01 • São Paulo (SP)

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía defendeu o planejamento do clube no Brasileirão após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Estádio brinco de Ouro, pela 30ª rodada. Com o resultado, o clube paulista chegou aos 50 pontos na tabela de classificação e encostou no G4 da competição.

+ Lucas celebra gols e exalta retomada do São Paulo no Brasileirão

Após ser eliminado de ambas as copas, Zubeldía elogiou o desempenho do time no Campeonato Brasileiro e ressaltou que o principal objetivo do clube na temporada é uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores.

- Quero destacar o rendimento da equipe, que foi bom. Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, no Brasileirão, a essa altura, hoje temos 11 pontos a mais - explicou o treinador.

Para o confronto contra o Vasco, Zubeldía promoveu cinco mudanças no time titular. O treinador argentino justificou as alterações e incentivou disputas internas no elenco tricolor.

- Não tem um motivo pontual pelo qual trocamos, mas com certeza sentíamos que os que jogaram mereciam uma oportunidade. O que acontece agora nas últimas semanas, nos últimos dois meses (da temporada), o que vai acontecer é que se tenha uma disputa interna para elevar o nível dos jogadores - completou.

Zubeldía durante vitória do São Paulo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo volta a campo no próximo dia 26, quando enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.