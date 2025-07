Agenda do São Paulo hoje (11/07/2025); curtinhas do L!

O São Paulo fará seu último treinamento nesta sexta-feira, dia 11 de julho, antes de viajar para enfrentar o Flamengo no sábado.

Agenda

O elenco profissional treina normalmente no CT da Barra Funda, a partir das 10h (de Brasília). O Tricolor dá continuidade à preparação e pensa na formação, com os últimos ajustes antes do retorno do Brasileirão.

No momento, as dúvidas são quanto ao ataque. É certo que o São Paulo irá a campo com três zagueiros. No setor ofensivo, Luciano está suspenso pelo acúmulo de cartões, então a dúvida é quanto ao Dinenno e Oscar, que podem pintar como substitutos.

O São Paulo embarca para o Rio de Janeiro em voo fretado, na parte da tarde. O Tricolor se concentrará na cidade a partir daí. Todos os que estavam lesionados, com excessão de Calleri, Luiz Gustavo e Lucas Ferreira, irão viajar e serão relacionados.

Tricolor viaja na parte da tarde (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Crias de Cotia

O Sub-20 do São Paulo se apresenta em Cotia, com as outras categorias de base. Não há jogos marcados para esta sexta, mas treinam de olho no final de semana.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda nesta. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto. Algumas jogadoras, como Dudinha, seguem com os compromissos com a CBF visando a Copa América.

Próximos jogos do São Paulo