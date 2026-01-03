O São Paulo oficializou na tarde deste sábado (3) a contratação do goleiro Carlos Coronel. O jogador é a segunda contratação anunciada pelo Tricolor neste ano, após a chegada do meia Danielzinho. O atleta de 29 anos assinou em definitivo com a equipe até dezembro de 2028.

Coronel é paraguaio é atuou as duas últimas duas temporadas no New York Red Bull, dos Estados Unidos, e que disputa a MLS, principal liga do país. O goleiro estava livre no mercado após o fim do contrato com a equipe e chega de graça no São Paulo. No contrato assinado, há a possibilidade de extensão por mais uma temporada.

O São Paulo negociava com o jogador há algumas semanas e o jogador chega para ser o reserva de Rafael, titular absoluto no elenco comandado por Hernán Crespo. Coronel tem 1,90m e, apesar de defender o Paraguai, nasceu no brasil. O jogador é filho de mãe paraguaia. Desde que se naturalizou, passou a atuar na seleção nacional do seu país.

De acordo com dados do Sofascore, desde 2015 o goleiro soma 269 partidas, sendo 265 como titular. Ao longo da carreira, sofreu 317 gols, média de 1,2 por jogo, e saiu de campo sem ser vazado em 79 oportunidades, o que representa 30% das partidas.

- Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais. Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida que nunca abandona o time e é apaixonada pelo clube. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos - disse o jogador em seu anúncio.

O presidente Julio Casares ressaltou que a contratação segue um padrão que tem sido adotado pelo São Paulo para atender às realidades financeiras do clube, ao mesmo tempo que encorpa o plantel de Crespo para conseguir atuar ao longo da temporada 2026.

- Estamos buscando montar um elenco, dentro de nossas possibilidades, que proporcione ao técnico uma flexibilidade de opções para poder lidar com o grande número de jogos da temporada sem sobrecarregar atletas. Por isso buscávamos um goleiro que, ainda jovem para os padrões da posição, tivesse experiência e capacidade técnica para defender nossa meta toda vez que for chamado. E entendemos que o Carlos tem esse perfil e vai nos ajudar muito - disse o executivo.

Números e carreira de Carlos Coronel

Revelado pelo Red Bull Brasil, Coronel construiu carreira majoritariamente no exterior. Atuou por FC Liefering, Red Bull Salzburg, Philadelphia Union, Bethlehem Steel e, desde 2022, estava no New York Red Bulls. Pela seleção paraguaia, soma 23 convocações e nove jogos desde 2023, sendo seis pelas Eliminatórias e três amistosos.

Coronel registra ainda 2,7 defesas por jogo, com 1,9 delas em finalizações dentro da área, além de 69% de bolas defendidas. Com os pés, tem 30% de acerto em passes longos, e se destaca pela defesa de 12 pênaltis no período. Na temporada de 2025, Carlos Coronel entrou em campo 33 vezes, sendo 32 como titular. Sofreu 43 gols, média de 1,3 por partida, e manteve o zero no placar em 11 jogos, alcançando 33% de clean sheets.

Os números defensivos cresceram, com 3,3 defesas por jogo e 2,5 intervenções em chutes dentro da área. O aproveitamento nas bolas defendidas chegou a 72%, enquanto o acerto no passe longo foi de 27%. No ano, defendeu dois pênaltis.