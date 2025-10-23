Ataque no DM: veja os principais finalizadores do São Paulo em 2025

O São Paulo vive um drama no departamento médico, mas mas ainda um drama no ataque. No momento, a equipe não conta com os três principais nomes que costumavam concluir as jogadas: André Silva, Calleri e Ryan Francisco, todos com lesões ligamentares no joelho. Agora, Juan Dinenno deve perder boa parte da reta final do Brasileirão, mesmo que já não tivesse tanto espaço. O jogador passou nesta quarta-feira (22) por uma astroscopia.

Hernán Crespo lida com o que tem. Luciano, Ferreirinha, Rigoni e até mesmo Lucas Moura entram nesta conta. Porém, um problema assola o time: a falta de conclusão nas jogadas. Em números, é visto. Pela sexta vez em sua história, o São Paulo disputou oito jogos e conseguiu marcar gols em apenas dois deles.

Além disso, em um recorde de oito partidas disputadas, perdeu sete. O Lance! ergue quem são os maiores finalizadores da temporada 2025.

Luciano é líder de finalizações no São Paulo nesta temporada (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Veja os maiores finalizadores do São Paulo em 2025

Luciano, camisa 10, lidera a lista de finalizadores do São Paulo com 107 chutes e tem sido peça importante na construção ofensiva, mesmo com momentos de baixa efetividade. O último gol do jogador foi contra Palmeiras, em clássico.

André Silva aparece em segundo lugar com 74 tentativas, algo que chama atenção porque não atua desde 24 de agosto.

Na lista, atletas que atuam mais no meio de campo, como Bobadilla e Rodriguinho, também chamam atenção pelos números e justamente pela posição. Os dados são do Sofascore.

