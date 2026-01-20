'Motorzinho': Danielzinho surpreende com números em início de temporada no São Paulo

Danielzinho chegou como o primeiro reforço para a temporada 2026 e tem tido seus primeiros minutos com a camisa do São Paulo no início deste Campeonato Paulista. O jogador chegou após ser destaque na última temporada pelo Mirassol, time "sensação" do Brasileirão 2025, mas já está chamando atenção com números.

Danielzinho esteve em campo nos três jogos disputados pelo Tricolor até então: contra o Mirassol, São Bernardo e Corinthians. Nos dois últimos, com jogadas que chamaram atenção.

Na vitória contra o São Bernardo, por 1 a 0, Danielzinho quem cobrou a falta para Arboleda, que cabeceou no travessão e deixou o rebote para Luciano, autor do gol da vitória. No clássico contra o Corinthians, que terminou empatado por 1 a 1, deu o cruzamento que gerou o gol de Gonzalo Tapia.

Danielzinho tem funcionado como destaque no meio-campo do São Paulo (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Danielzinho se tornou o "motorzinho" do meio-campo do São Paulo

Danielzinho se tornou um verdadeiro motor para o meio do São Paulo, mesmo com poucos jogos. É um jogador que sabe criar jogadas e construir chances de forma inteligente. Em números, sua participação é expressiva.

De acordo com dados do Sofascore, em três jogos disputados, sendo dois como titular, o jogador soma uma assistência e se destaca na criação ofensiva, com duas grandes chances criadas e cinco passes decisivos.

Com 84% de acerto nos passes e 40% de precisão nos lançamentos longos, também contribuiu defensivamente, com quatro desarmes, duas interceptações e 12 bolas recuperadas. Nos duelos, apresenta 53% de eficiência, além de cometer três faltas ao longo do período. Ao comparar suas estatísticas com o restante do elenco, é um dos nomes que mais se destaca.

Posto de liderança

No Mirassol, Danielzinho era visto como um dos capitães do elenco. No São Paulo, tem tido muito um papel parecido no vestiário, no que diz respeito a discursos - como pré-jogo -, quanto na motivação do elenco.