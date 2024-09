Primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino será no MorumBis, anuncia Julio Casares

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 16:10 • São Paulo (SP)

O presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou em entrevista ao De Primeira, do UOL, que o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino vai ser no MorumBis. A informação foi confirmada pelo Lance!.

- Quero anunciar em primeira mão que o jogo do futebol feminino contra o Corinthians, pela manhã, no dia 15, será no MorumBis. O gramado não estará perfeito, o visual não estará bonito porque nós fizemos um show com 80 mil pessoas no último sábado - afirmou.

O clássico contra o Corinthians está marcado para as 10h30 do próximo domingo (15). No entanto, como o Palmeiras joga contra o Criciúma às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, há a possibilidade de que a realização dos dois jogos no mesmo dia na cidade seja barrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Assim, o São Paulo aguarda uma definição da CBF para que o jogo possa ser realizado em sua casa.

A equipe Tricolor conquistou a vaga inédita na decisão após vencer a Ferroviária nos pênaltis, no domingo (8), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

São Paulo venceu a Ferroviária nos pênaltis e conquistou vaga inédita para a final (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

A equipe foi para o segundo jogo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, mas acabou perdendo no tempo regulamentar por 1 a 0, o que levou a disputa para os pênaltis. A goleira Carlinha, no entanto, brilhou ao defender todas as cobranças das Guerreiras Grenás e garantiu a classificação do Tricolor.