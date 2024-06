São Paulo x Bahia: qual é o histórico do confronto?

Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo vai receber o Bahia pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo, marcado para o Estádio do Morumbis, acontece neste domingo (30), às 16h. Enquanto o time paulista briga para colar no G6, o baiano não pode tropeçar, já que é o vice-líder do campeonato. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de São Paulo x Bahia

Os dois times já se enfrentaram em 49 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao Bahia: foram 18, contra 16 e outros 15 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 41, e o São Paulo também tem números melhores: 15 vitórias, 12 derrotas e 14 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória são-paulina por 1 a 0, fora de casa, com direito a gol de Caio Paulista.

Nestor ainda é dúvida para a partida

Com dores na coxa direita, o meia ficou fora no último embate do São Paulo no Brasileirão, contra o Criciúma, e segue como dúvida também nesta rodada. Rafinha, que se recupera de lesão, já treina com o grupo, mas ainda não retornará.