Filho de Faustão avalia seguir passos do pai com esporte e cutuca rivais do São Paulo

Filho do apresentador Faustão, João Silva está seguindo os passos do pai na TV. O jovem, que hoje atua no "Programa do João", no SBT, falou com o Lance! e comentou sobre a vontade de trabalhar com o esporte, assim como o início de carreira do pai. Torcedor do São Paulo, o comunicador também analisou o momento do clube.

Antes de ficar conhecido por apresentar o "Domingão", na Globo, Faustão atuou em rádios, como repórter esportivo. Fausto Silva trabalhou na Jovem Pan, Estado de São Paulo e Rádio Globo ainda no ramo do esporte. João falou que também pensa em atuar na área, mas de forma diferente.

- A TV, o rádio e o esporte sempre caminharam juntos. Meu pai trabalhava com a lenda do rádio, Osmar Santos, foi repórter dele por muitos anos. Eu já entrei no entretenimento, mas eu tenho muita vontade de fazer algo com esporte. Mas, da minha maneira de ver, é legal trazer o esporte por fora das quatro linhas. Já existem uns planos aí para a Copa do Mundo, de mostrar o que está acontecendo fora do jogo. Tem muita coisa legal ao redor do futebol - disse João.

Torcedor do São Paulo, João Silva também falou sobre a situação atual do clube. O apresentador reconheceu o momento conturbado do Tricolor, mas ressaltou a vitória recente contra o Flamengo e aproveitou para alfinetar os rivais paulistas.

- A gente está há muito tempo com problemas financeiros no clube, falta verba pra contratar jogador, isso com certeza faz muita diferença na temporada. Mas eu tenho visto os últimos jogos, ganhamos o Flamengo... Acho que as coisas vão caminhando. Todo mundo fala do São Paulo, que está péssimo, não está jogando nada, mas a gente fica em 9°, 10°, e quem fala da gente torce para time que já caiu. A gente não cai, né? (risos) - disse o apresentador.

