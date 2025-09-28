São Paulo vive crise ofensiva em meio a desfalques na temporada

O São Paulo precisa virar a chave após a eliminação na Copa Libertadores. Na quinta-feira (25), a equipe se despediu da competição continental ao ser derrotado por 1 a 0 para o LDU, no MorumBis. A retomada na temporada depende de uma melhora no setor ofensivo.

O Tricolor marcou somente um gol nos últimos cinco jogos da temporada. A única vez que balançou a rede no período foi com Dinenno, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A seca acontece em meio a problemas médicos no elenco.

Crespo não pode contar com três atacantes: Calleri e Ryan Francisco, que se recuperam de uma cirurgia no joelho esquerdo, além de André Silva, fora por lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e que realiza um tratamento convencional sem previsão de retorno.

Além dos desfalques, o São Paulo sofre com a má fase de um dos pilares do setor ofensivo. Luciano não marca há 12 partidas, e foi muito contestado pelas atuações nos jogos contra o LDU, quando acabou perdendo alguns gols que não costuma errar.

Dois jogadores menos badalados do elenco surgem como opção para o Tricolor. Dinenno balançou as redes contra o Botafogo, e o último gol de um jogador do setor ofensivo foi marcado por Tapia, que marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no dia 24 de agosto.

Luciano foi contestado após a derrota do Tricolor para a LDU (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O Tricolor volta a entrar em campo na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Ceará, no MorumBis. Atualmente, os comandados de Crespo ocupam a sétima posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Na última partida, o Tricolor foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro.