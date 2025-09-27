Flamengo treina no CT do São Paulo, e Luiz Araújo vive dia de nostalgia

A tarde desse sábado (27) teve um sabor especial para o atacante Luiz Araújo, do Flamengo. Para a partida deste domingo (28) contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe da Gávea utilizou o centro de treinamento do São Paulo, em Barra Funda, visando a permanência da liderança da competição. E Luiz Araújo relembrou o início da carreira já que foi no tricolor paulista onde se tornou atleta profissional.

- Muito feliz de estar voltando aqui ainda mais depois dessa classificação na Libertadores e estar nas semifinais. Aqui foi aonde eu cresci. Saí da base do São Paulo. Muitas boas recordações, mas ainda mais feliz com esse momento - disse o atacante.

A o jogo entre Flamengo e Corinthians é valido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou a treinar em Buenos Aires, após a classificação nos pênaltis para as semifinais da Libertadores da América contra o Estudiantes da Argentina, e concluiu a preparação para o confronto contra a equipe paulista neste sábado (27) no CT da Barra Funda.

Ayrton Lucas não enfrenta o Corinthians (Foto: Divulgação/Flamengo)

Suspenso, Ayrton Lucas está fora da partida

O técnico Felipe Luís não vai poder contar com Ayrton Lucas. O jogador está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Caso Alex Sandro seja preservado, Viña pode começar a partida como titular da equipe rubro-negra.

Caso vença o Corinthians neste domingo (28), o Flamengo pode aumentar a vantagem em relação ao Cruzeiro que ocupa a segunda colocação na tabela. A equipe mineira perdeu para o Vasco, em São Januário, neste sábado (27) por 2 a 0 e está com 50 pontos na tabela enquanto o time carioca lidera o torneio com um ponto a mais.

Já o Corinthians está 11ª colocação no Campeonato Brasileiro com 29 pontos.

