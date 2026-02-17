Retrospecto e desafio fora de casa: o que esperar de São Paulo e Bragantino nas oitavas

O São Paulo enfrentará o Bragantino pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, o Tricolor tem somente uma chance de garantir sua vaga para a próxima fase da competição. O Lance! separou uma análise de números e retrospecto para o confronto.

Resultados em Bragança Paulista

O jogo acontecerá com mando do Bragantino. Em 17 partidas disputadas em Bragança Paulista, o São Paulo venceu seis vezes, empatou três e sofreu oito derrotas.

Nessas condições, o aproveitamento tricolor é de 41%, enquanto o Bragantino soma 53%. O São Paulo marcou 25 gols como visitante, média de 1,5 por jogo, contra 20 do adversário, que registra 1,2 por partida. Os números são do Sofascore.

Mas no retrospecto geral...

Mesmo que o Bragantino tenha esta vantagem em casa, o São Paulo tem um retrospecto positivo quando se tratam de números gerais. pelo Campeonato Paulista. O Tricolor leva vantagem, com 17 vitórias, contra 10 do adversário, além de seis empates.

O aproveitamento são-paulino no confronto é de 58%, enquanto o Bragantino soma 36%. No quesito gols, o São Paulo também apresenta números superiores: são 53 marcados, média de 1,6 por jogo, contra 32 do time de Bragança Paulista, que registra média de 1,0 por partida.

O Tricolor atingiu sua maior sequência invicta desde esta chegada de Crespo, em julho do ano passado, agora, com seis jogos sem saber o que é derrota. O comandante assumiu a equipe após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, estreou com derrota para o Flamengo, no Brasileirão, mas em seguida emendou seis jogos de invencibilidade.

No ano passado, os jogos em que o São Paulo não tropeçou foram justamente contra RB Bragantino, além de Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico e Internacional, no período de 16 de julho a 3 de agosto, com cinco vitórias e um empate.

